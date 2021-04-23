Bağcılar'daki bir iş yerinde meydana gelen patlama nedeniyle hasar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar'daki bir iş yerinde meydana gelen patlama nedeniyle hasar oluştu

Bağcılar'daki bir iş yerinde meydana gelen patlama nedeniyle hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Bağcılar'da ambalaj ve tekstil firmalarının bulunduğu bir binada meydana gelen patlama nedeniyle bazı iş yerleri ile bir otomobilde hasar oluştu.

Bağcılar'da ambalaj ve tekstil firmalarının bulunduğu bir binada meydana gelen patlama nedeniyle bazı iş yerleri ile bir otomobilde hasar oluştu.

Güneşli Evren Mahallesi Koçman Caddesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bina kullanılamaz hale gelirken çevredeki bazı iş yerleri ve park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Bina sahibi İbrahim Furuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde bir patlama olduğunu, komşularının bildirmesi üzerine olay yerine geldiğini söyledi.

Patlamanın ardından binada çıkan yangına itfaiyenin hemen müdahale ettiğini dile getiren Furuncu, şunları söyledi:

"Patlamanın nereden kaynaklandığıyla ilgili şu an için bir şey söyleyemiyoruz. İtfaiye raporunu beklememiz gerekiyor bunun için. Genelde bizim yaptığımız işlerde pres kullanıyoruz, tekstil, baskı işleri... Konfeksiyonda baskı işleri yaptığımız için, insanlar ondan beklerler. Biz ondan bekledik açıkçası ama sağlam yerinde duruyor gibi. Kompresörleri kontrol ettik, kompresör tankları yerinde sağlam, herhangi bir şey yok. Patlamanın nerden kaynaklandığını henüz anlayabilmiş değiliz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Pakistan'da Türk heyetin de kaldığı otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı
Pakistan'da Türk heyetin de kaldığı otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Toprak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Fırat Aydınus Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bağcılar'daki bir iş yerinde meydana gelen patlama nedeniyle hasar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:32:13. #1.15#

title