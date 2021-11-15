Bağcılar'daki binada patlamaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir dairede meydana gelen patlamayla ilgili olarak, bir şüpheli "yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklandı.

Barbaros Mahallesi 203. Sokak'ta, üç katlı apartmanın son katındaki dairede dün yaşanan patlamayla ilgili olarak gözaltına alınan dairenin sahibinin oğlu M.Ç. Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısı, şüpheli M.Ç'yi tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli M.Ç, oturduğu binanın dedesinden kaldığını, binanın birinci katında babasının yeni eşiyle oturduğunu, diğer dairelerde kiracıların oturduğunu belirterek, akrabalarıyla arasında husumet olduğunu ve kendisine iftira atıldığını anlattı.

Binada daha fazla kalamayacağını düşündüğü için olay günü çantasını alarak çıktığını, bina girişinde nereye gitmesi gerektiğini düşünürken patlama sesini duyduğunu ifade eden şüpheli, "Öğrendiğim kadarıyla doğalgaz borusunu kesip ateşe vermişler. Çeçenistanlı olarak bildiğim Selim adında bir şahıs var, onun yaptığını düşünüyorum. Ancak ailem ve akrabalarım hep birlikte hareket etmişler. Benimle birlikte annemin de bu binada kalmasını akrabalarımız istemediği için benim orada kalmamam için böyle bir olay yaptıklarından eminim. Ben kesinlikle doğalgaz borusunu kesip ateşe vermedim." dedi.

Hakimlik, şüphelinin "yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

AA / Melike Gallenkuş - Son Dakika Haberleri

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