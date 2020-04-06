Bağcılar'daki 4 binaya karantina
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Bağcılar, Kirazlı, Çınar, 3. Sayfa

Bağcılar'daki 4 binaya karantina

Bağcılar'da 4 bina yeni tip korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.

06.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:04
Bağcılar'daki 4 binaya karantina

Bağcılar'da 4 bina yeni tip korona virüs nedeniyle karantina altına alındı. Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Bağcılar'da bulunan 4 bina yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Bağcılar Kaymakamlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "4 Nisan tarihinde toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Bu kapsamda Bağcılar Merkez Mahallesi 737. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş çıkışları da Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şerit ile kapatıldı. Dairelerde yaşanan vatandaşların ihtiyaçlarının ise gönüller tarafından karşılanmaya başlandığı öğrenildi.

"Her dairede vaka olduğunu duyuyorum"

Mahalle sakinlerinden Murat Başaran tedirgin olduklarını ifade ederek binadan her dairede bir vaka olduğunun söylendiğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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