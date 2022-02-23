Bağcılar'da yürekleri ağza getiren görüntü... Minibüsün kapısından sarkarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
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Bağcılar'da yürekleri ağza getiren görüntü... Minibüsün kapısından sarkarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağcılar'da yürekleri ağza getiren görüntü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da yürekleri ağza getiren görüntü... Minibüsün kapısından sarkarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL Bağcılar'da bir minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yapan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu anları hiç umursamayan minibüs şoförü ise yolcuların hayatını hiçe sayarak yoluna devam etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar İstoç mevkiinde meydan geldi. Akşam vatandaşların iş çıkış saatinde minibüse kapasitesinden fazla yolcu alan bir minibüs şoförü yürekleri ağza getirdi. Vatandaşların üst üste kapılara asılarak yolculuk ettiği minibüs adeta ölüme davetiye çıkardı. Yaşanan bu anlar ise yolda seyir halinde bulunan başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de minibüs şoförünün kapasitesinin çok üzerinde yolcu aldığı ve yolcuların minibüsün açık kapısında basamaklar da asılarak gittiği görülüyor.

Bağcılar'da yürekleri ağza getiren görüntü... Minibüsün kapısından sarkarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada

Bağcılar'da yürekleri ağza getiren görüntü... Minibüsün kapısından sarkarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bağcılar, Minibüs, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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