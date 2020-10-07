Bağcılar'da yollar asfaltlanarak konforlu hale getiriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bağcılar'da yollar asfaltlanarak konforlu hale getiriliyor

07.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:21
Bağcılar'da yollar asfaltlanarak konforlu hale getiriliyor

Bağcılar Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerinde eskiyen, veya diğer altyapı hizmetleri nedeniyle tahrip olmuş yollarda asfalt çalışmalarına hızla devam ediyor.

Bağcılar Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerinde eskiyen, veya diğer altyapı hizmetleri nedeniyle tahrip olmuş yollarda asfalt çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda 9 ay içinde 38 bin ton asfalt dökülerek 119 bin metrekarelik alan yenilendi.

İstanbul'un en büyük ilçelerinden Bağcılar'da yol yapım ve bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bağcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltsız sokak bırakmamak için hem vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda hem de çeşitli sebeplerle bozulan noktalar belirleniyor. Programın düzenlenmesinin ardından gece gündüz demeden sokaklarda yama ve kaplama çalışmaları için harekete geçiliyor.

119 bin metrekarelik alana 38 bin ton asfalt döküldü

Hummalı çalışmalar neticesinde 2020'nin 9 ayında 119 bin metrekarelik alan 38 bin asfalt dökülerek yenilendi. Serimi yapılan bu asfalt miktarının 24 bin tonu, 74 bin 500 metrekarelik alanda yama için geriye kalan 14 bin tonu ise 44 bin 500 metrekarelik alanda kaplama için kullanıldı. Bunun yanında 118 adet baca yükseltme ve 82 adet de ızgara yükseltme faaliyeti yapıldı.

Asfaltlama çalışmalarına önem veriyoruz

Ulaşım alanındaki yatırımlarla kesintisiz ve güvenli ulaşımı hedeflediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar'ın her bölgesinde, hemşehrilerimizin ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. İlçemizde en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Asfalt çalışmaları, 22 mahalledeki koordineli şekilde devam ediyor. - İSTANBUL

Bağcılar'da yollar asfaltlanarak konforlu hale getiriliyor
Bağcılar'da yollar asfaltlanarak konforlu hale getiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Şehrazat Cem Özer Bergüzar Korel
Spor Babel Tisserand Gökhan Töre Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Silah Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağcılar'da yollar asfaltlanarak konforlu hale getiriliyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 14:21:56. #1.15#
title