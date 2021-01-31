Bağcılar'da yıkım sırasında bitişikteki binanın duvarları da yıkıldı
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Bağcılar'da yıkım sırasında bitişikteki binanın duvarları da yıkıldı

31.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:50
Bağcılar'da yıkım sırasında bitişikteki binanın duvarları da yıkıldı

BAĞCILAR'da riskli olduğu tespit edilen bir binanın yıkımı sırasında bitişikteki binanın iki dairesinin duvarları da yıkıldı, odalar molozla doldu.

BAĞCILAR'da riskli olduğu tespit edilen bir binanın yıkımı sırasında bitişikteki binanın iki dairesinin duvarları da yıkıldı, odalar molozla doldu.  Duvarların yıkımı, molozların odalara dolması cep telefonu kamerasına yansıdı. Daire sahiplerinin  yıkım ekibiyle anlaştıkları, duvarlarının yeniden örüleceği öğrenildi.

Bağcılar Barbaros Mahallesi 220. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binaya depremde riskli olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Kararın ardından bina sakinlerinin anlaştığı firmanın yıkım ekipleri, sabah saatlerinde yıkım çalışmasına başladı. Yıkım esnasında bitişikteki  Demircan Apartmanı'nda 2 dairenin duvarı yıkıldı, duvarlardan dökülen molozlar odalara doldu. Yan binadaki  daire sakinleri dışarıya çıktı. Yıkım nedeniyle çevrede güvenlik şeridi çekilmediği,  bina çevresine önlem olarak yan yana pazar tezgahları dizildiği görüldü.  Çalışmalar sırasında sokak üzerinden bulunan bir elektrik direğinin kabloları da koptu.  Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan vatandaşlarıın  yıkımları izledikleri, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları görüldü.

"HERHANGİ BİR UYARI DA YOK ÖNLEM DE YOK"

Demircan Apartmanı'nda oturan Hikmet Keskin, "Kablolarda önlem yok, sokakta önlem yok. Şimdi trafoyu kopardı. Bina alev alacak. Duvarı yıkılan dairenin bir alt katı benim dairem. Orası yıkıldı benimki de yıkılacak. Binayı depreme dayanıksız olduğu için yıkıyorlar. Herhangi bir uyarı da yok önlem de yok. Sabah komşular aradı evi boşaltın, dediler. Önlem olsun diye herkes birilerini arıyor" ifadelerini kullandı. Demircan Apartmanı'nda dördüncü katta oturan İsa Berber, "İlk önce güvenlik önlemleri alınması lazım. Bir şerit çekilmesi lazım. Kablolara falan değiyorlar. Bir de burada kalabalık var. Yoğunluk var. Sıkıntı içerisindeyiz" diye konuştu.


- İstanbul
Bağcılar'da yıkım sırasında bitişikteki binanın duvarları da yıkıldı
Bağcılar'da yıkım sırasında bitişikteki binanın duvarları da yıkıldı
Bağcılar'da yıkım sırasında bitişikteki binanın duvarları da yıkıldı
Bağcılar'da yıkım sırasında bitişikteki binanın duvarları da yıkıldı
Bağcılar'da yıkım sırasında bitişikteki binanın duvarları da yıkıldı
Bağcılar'da yıkım sırasında bitişikteki binanın duvarları da yıkıldı
Bağcılar'da yıkım sırasında bitişikteki binanın duvarları da yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay Dikici

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