Bağcılar'da yaşlı kadını boğmaya ve yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar'da yaşlı kadını boğmaya ve yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da yaşlı kadını boğmaya ve yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Bağcılar'da bileziklerini almak için komşusu olan yaşlı kadını boğmaya ve yakmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'da bileziklerini almak için komşusu olan yaşlı kadını boğmaya ve yakmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Nisan'da Güneşli Mahallesi'nde ikamet eden Gülcemal Ç'nin (71) evine aynı binada oturan komşusu Gözde A. (34) çay içme bahanesiyle gitti.

Bir süre sonra Gözde A., yaşlı kadının kolundaki bilezikleri almak için kadını eşarpla boğmaya ve ardından yakmaya çalıştı.

Şüpheli Gözde A. bilezikleri aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Vücudunda çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan Gülcemal Ç., cep telefonuyla durumu çocuklarına bildirdi. Eve gelen çocukları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının, yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Gözde A'nın bir kreşte öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Altınlar binanın bahçesinde bulunurken, zanlı yağma ve kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Kurtik Dağı'nda nisan sonu kar kalınlığı 6 metre
Kurtik Dağı'nda nisan sonu kar kalınlığı 6 metre
Dünyayı ağlatan 'Elveda'! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı
Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı
Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı
Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Vedat Bilgin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Diego Muslera Ünal Karaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bağcılar'da yaşlı kadını boğmaya ve yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:48:56. #1.16#

title