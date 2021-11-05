Bağcılar'da Yaşlı Bakım Evi'nin temeli atıldı

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Ak Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, "Bu tesis yaşlılarımızın bakımlarının yapılacağı sonra da sevdiklerinin yanına gidecekleri farklı bir tesis olacak" derken; heyecanlı gözlerle programı takip eden ulu çınarlara seslenen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Burası değerlerimiz olan yaşlılarla değer verdiklerimiz olan gençlerimizin buluşma noktası olacak" diye konuştu.

Bağcılar Belediyesi'nin, yaşlılara daha kaliteli ve ulaşılabilir imkanlar sunması amacıyla hayata geçirdiği Yaşlı Bakım Evi projesinin temel atma töreni düzenlendi. Konuk olarak katıldığı programda; Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle marka şehir olduğunu dile getiren AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Yaşlı Bakım Evi'nin önemine değindiği konuşmasında şunları söyledi: "Bu tesis yaşlılarımızın bakımlarının yapılacağı sonra da sevdiklerinin yanına gidecekleri farklı bir tesis olacak. Büyüklerimiz inancımız için, değerlerimiz için ve kadim medeniyetimiz için çok önemli. Yaşlı Bakım Evi'nin varlığı da o kadar önemli. Burada kıymetli büyüklerimizin bir taraftan bakımları yapılırken bir taraftan sosyal tesis imkanlarından yararlanacaklar. Akşam da yuvalarına evlatlarının yanında olabilecekler. O yüzden ayrı bir önem taşıyor. İnşallah bu harikulade tesisin açılışında olmak kısmet olur. Temel atmanın herkese hayırlı olmasını ve hayır getirmesini yürekten diliyorum."

Yaşlılar için güzel bir proje olduğuna dikkat çeken Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Burada hem temizlik ve barınma gibi günlük ihtiyaçları karşılanacak hem de sözlü tarih çalışması yapılacak. Büyüklerimiz gençlerimize çocuklarımıza tarihi anlatacak. Nesilden nesle kültürümüzü aktaracak. Bunlar takdire şayan çalışmalar" dedi.

Değerlerimiz ile değer verdiklerimizin buluşma noktası olacak

İlçede kalıcı eserler kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Büyüklerimize yaşlılarımız demiyorum. Onlar bu toplumun hafızası ve değerleri. Eğer onları bu toplum ihmal ederse geleceği zor görür.İnşallah burada bu eserle birlikte onlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşarken bu hizmet de kurumsallaşmış olacak. Burayı sadece Yaşlı Bakım Evi gibi görmeyin. Burası değerlerimiz olan yaşlılarla değer verdiklerimiz olan gençlerimizin buluşma noktası olacak. Gençlerimiz değerlerimizle buluşacak ve dedelerinin ninelerinin kültürünü, geleneğini, göreneğini öğrenecekler" diye konuştu.

Hep hayalim buydu

Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte butona basarak Yaşlı Bakım Evi'nin temeline ilk harcı attı. Programda yerlerini alan mahalle sakini yaşlılar da Yaşlı Bakım Evi'ne kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadı. 80 yaşındaki Recep Yıldırım, "Çok şahane bir yer olacak. Hep hayalim buydu. Bağcılar'da tüm hizmetler vardı bakım evi yoktu artık o da olacak. Yaşlı arkadaşlarımızla buraya gelip sohbetler edeceğiz, dertleşeceğiz. Yapanlardan Allah razı olsun" şeklinde duygularını dile getirdi.

Coşkulu temel atma törenine; AK Parti İstanbul İl Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanı Kamil Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, İlçe Müftüsü Celal Büyük, meclis üyeleri ile muhtarlar da katıldı.

Örnek projelerden biri olacak

7 ay içinde bitirilmesi planlanan 5 katlı Yaşlı Bakım Evi'nde dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları yer alacak. Yaşlılar torunlarıyla birlikte kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde kaliteli zaman geçirecek. Tam donanımlı ve kullanışlı binada kuaför salonları, kafeler, duş alanları da olacak. Bağcılar'a değer katacak binada sağlık görevlisi, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım elemanları görev yapacak. Geniş yeşil yerleşke içinde yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Ayrıca bahçede çocuk oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro da bulunuyor

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