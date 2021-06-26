Bağcılar'da yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar'da yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı

Bağcılar'da yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da gece saatlerinde bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar'da gece saatlerinde bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak ise parkta oturan 2 kadının sevgililerinin birbirine girmesi sonucu kavganın çıktığı öğrenildi.

Bağcılar 100.Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir parkta saat 02.00 sıralarında yaşanan olayın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre 51 yaşındaki Ali Tulgaroğlu, eski sevgilisi Nurgül A. ile telefonda konuşup tartıştı. Daha sonra Nurgül A. Tulgaroğlu'nu konuşmak üzere parka çağırdı. Tulgaroğlu, arkadaşı Kadir A. ile birlikte parka gelirken, Nurgül A.'nın yanında bulunan arkadaşı Özlem D.'de kavga çıkma ihtimaline karşın sevgilisini çağırdı.

Parktaki kızların sevgilileri birbirine sıktı

Özlem D.'nin sevgilisi kalabalık bir arkadaş grubuyla parka geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada iki çocuk babası Ali Tulgaroğlu tabancayla vurularak hayatını kaybederken, arkadaşı ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti.

Bağcılar polisi 5 şüpheliyi yakaladı

Silahlı kavgada yaralanan Tulgaroğlu'nun arkadaşı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucunda olayla da kullanılan tabanca ile birlikte 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Yol isteyen sürücüye camdan silah gösteren maganda kamerada
Yol isteyen sürücüye camdan silah gösteren maganda kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Kerem Kamışlı İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağcılar'da yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 15:57:55. #1.14#

title