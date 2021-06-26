Bağcılar'da yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı

Bağcılar'da gece saatlerinde bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar'da gece saatlerinde bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak ise parkta oturan 2 kadının sevgililerinin birbirine girmesi sonucu kavganın çıktığı öğrenildi.

Bağcılar 100.Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir parkta saat 02.00 sıralarında yaşanan olayın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre 51 yaşındaki Ali Tulgaroğlu, eski sevgilisi Nurgül A. ile telefonda konuşup tartıştı. Daha sonra Nurgül A. Tulgaroğlu'nu konuşmak üzere parka çağırdı. Tulgaroğlu, arkadaşı Kadir A. ile birlikte parka gelirken, Nurgül A.'nın yanında bulunan arkadaşı Özlem D.'de kavga çıkma ihtimaline karşın sevgilisini çağırdı.

Parktaki kızların sevgilileri birbirine sıktı

Özlem D.'nin sevgilisi kalabalık bir arkadaş grubuyla parka geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada iki çocuk babası Ali Tulgaroğlu tabancayla vurularak hayatını kaybederken, arkadaşı ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti.

Bağcılar polisi 5 şüpheliyi yakaladı

Silahlı kavgada yaralanan Tulgaroğlu'nun arkadaşı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucunda olayla da kullanılan tabanca ile birlikte 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı