Bağcılar'da yasak aşk cinayeti...Boşanma aşamasındaki eşiyle aşk yaşayan çocukluk arkadaşını öldürdü
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Bağcılar'da yasak aşk cinayeti...Boşanma aşamasındaki eşiyle aşk yaşayan çocukluk arkadaşını öldürdü

Bağcılar'da yasak aşk cinayeti.

11.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:14

Bağcılar'da yasak aşk cinayeti...Boşanma aşamasındaki eşiyle aşk yaşayan çocukluk arkadaşını öldürdü

İSTANBUL - Bağcılar'da bir parkta Mustafa E. isimli şahıs eşinin sevgilisi olduğu belirtilen çocukluk arkadaşını vurdu. Sırtına 4 kurşun isabet eden şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 14.30 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk sahibi Mustafa E., boşanma aşamasındaki eşi S.E. ile sevgilisi Tolga Varlıoğlubir araya geldi. Aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan taraflar arasındaki konuşma kısa sürede tartışmaya döndü. Tartışma sırasında Tolga Varlıoğlu, Mustafa E.'den eşiyle boşanmasını kendisinin S.E. ile evleneceğini söyledi. Bunun üzerine Mustafa E. ise yanında getirdiği silah ile 4 el ateş ederek Varlıoğlu'nu vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen 31 yaşındaki Varlıoğlu hayatını kaybetti. Polis ekipleri katil zanlı Mustafa E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Varlıoğlu'nun olay yerine gelen akrabaları sinir krizi geçirirken polis olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Bağcılar'da yasak aşk cinayeti...Boşanma aşamasındaki eşiyle aşk yaşayan çocukluk arkadaşını öldürdü

Kaynak: İHA

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