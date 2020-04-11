Bağcılar'da yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler
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Bağcılar, İtfaiye, Güncel

Bağcılar'da yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler

Cemil ÖZDEMİR/ BAĞCILAR'da 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.

11.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:09
Bağcılar'da yasağına aldırış etmediler, yangına müdahale eden itfaiyeyi izlediler

Cemil ÖZDEMİR/ BAĞCILAR'da 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken,  binanın önüne akın eden çok sayıda kişi sokağa çıkma yasağına rağmen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Bağcılar Fatih Mahallesi Cami Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 3. katındaki elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Daireye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan yangını gören çevredekiler sokağa çıkma yasağına rağmen binanın önüne akın etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen çok sayıda kişi polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

 


Kaynak: DHA

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