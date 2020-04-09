Bağcılar'da yasağa rağmen faaliyetini sürdüren berber dükkanı mühürlendi Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren berber dükkanı mühürlendi.

Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren berber dükkanı mühürlendi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'ndeki bir berber dükkanının Kovid-19'la mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine giden polis ekipleri, dükkan sahibinin bir müşteriyi tıraş ettiğini gördü.

İş yeri sahibi ve müşteriye toplam 6 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.

Berber dükkanı ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA