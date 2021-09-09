Bağcılar'da yasa dışı yollarla ülkeye giren 47 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar'da yasa dışı yollarla ülkeye giren 47 düzensiz göçmen yakalandı

Bağcılar'da yasa dışı yollarla ülkeye giren 47 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Bağcılar'da yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 47 düzensiz göçmen yakalandı, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 47 düzensiz göçmen yakalandı, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada, gece saatlerinde bir kamyonetle getirilen 47 yabancı uyruklu kişinin Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki bir evin zemin katına yerleştirildikleri tespit edildi.

Olayda kullanılan araç ele geçirilirken, H.K ve D.A adlı şüpheliler yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

Maltepe'de düzenlenecek aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği'nden izin çıktı
Maltepe'de düzenlenecek aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği'nden izin çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yevgeniy Ziniçev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Hande Erçel Deniz Akkaya
Spor Marcao Cristiano Umut Meraş Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bağcılar'da yasa dışı yollarla ülkeye giren 47 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 20:32:30. #1.15#

title