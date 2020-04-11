BAĞCILAR'DA YANGINI İZLEMEK İÇİN ÇATILARA ÇIKTILAR
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Bağcılar, Güncel

BAĞCILAR'DA YANGINI İZLEMEK İÇİN ÇATILARA ÇIKTILAR

Bağcılar'da inşaat malzemeleri bulunan iş yerinin depo kısmında yangın çıktı.

11.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:44
BAĞCILAR'DA YANGINI İZLEMEK İÇİN ÇATILARA ÇIKTILAR

Bağcılar'da inşaat malzemeleri bulunan iş yerinin depo kısmında yangın çıktı. Polis sokağa çıkma yasağına rağmen yangını izlemek için gelen kalabalığı uyararak uzaklaştırdı. Bazı vatandaşlarsa yangını görebilmek için binaların çatısına çıktı.

Yavuz Selim Mahallesi 1034 Sokak'ta saat 18.00 sıralarında inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinin depo kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevleri görenler sokağa gelerek sosyal mesafe kuralını da ihlal edip yangını seyretmeye başladı. Ekipler sokağa çıkma yasağını hatırlatarak uyarılarda bulundu. Bazı meraklı vatandaşların ise yangını izleyebilmek için binaların çatısına çıktığı görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü.

BAĞCILAR'DA YANGINI İZLEMEK İÇİN ÇATILARA ÇIKTILAR

Kaynak: DHA

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