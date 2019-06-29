BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN BİNA ALEVLER İÇİNDE KALDI (1)

BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN BİNA ALEVLER İÇİNDE KALDI (1)

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHABağcılar'da 5 katlı binanın ikinci kadında yangın çıktı.

BAĞCILAR'DA YANGIN ÇIKAN BİNA ALEVLER İÇİNDE KALDI (1)

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
Bağcılar'da 5 katlı binanın ikinci kadında yangın çıktı. Yangın bir anda büyüdü. Alevler üst kata da sıçrarken mahallede panik yaşandı. Alevlere itfaiye müdahale ederek söndürdü.


Kaynak: DHA
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