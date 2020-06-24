Bağcılar'da yağmur sonrası sokak göle döndü - Bağcılar'da yağmur sonrası sokak göle döndü Araçlar biriken sudan geçmekte zorlandı Bağcılar'da kısa süreli yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

- Bağcılar'da yağmur sonrası sokak göle döndü

Araçlar biriken sudan geçmekte zorlandı

İSTANBUL - Bağcılar'da kısa süreli yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sokakta biriken su birikintisi araçlara zaman zaman zorlu anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bağcılar'da yağmur yeniden etkili oldu. Yağan yağmur Güneşli 2640 sokak' da hayatı olumsuz etkiledi. Biriken su birikintisi zaman zaman insanların ve araçların geçmesini zorlaştırdı. Kimi araç sudan geçerken, bazı sürücülerde yol değiştirdi.

Kaynak: İHA