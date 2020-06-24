Bağcılar'da yağmur sonrası sokak göle döndü
Bağcılar'da kısa süreli yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
24.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:03
Bağcılar'da kısa süreli yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sokakta biriken su birikintisi araçlara zaman zaman zorlu anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bağcılar'da yağmur yeniden etkili oldu. Yağan yağmur Güneşli 2640 sokak' da hayatı olumsuz etkiledi. Biriken su birikintisi zaman zaman insanların ve araçların geçmesini zorlaştırdı. Kimi araç sudan geçerken, bazı sürücülerde yol değiştirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA