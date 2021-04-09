Bağcılar'da yağlı boya resim eğitimi alan ev hanımları sergi açtı
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Bağcılar'da yağlı boya resim eğitimi alan ev hanımları sergi açtı

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Bağcılar'da yağlı boya resim eğitimi alan ev hanımları sergi açtı

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde resim eğitimi alan ev hanımlarının yaptığı yağlı boya tablolardan oluşan resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde resim eğitimi alan ev hanımlarının yaptığı yağlı boya tablolardan oluşan resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eline çizim için hiç kalem almamış 24 kursiyer, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde öncelikle karalama yöntemiyle çizim yapımını öğrendi, ardından da yağlı boyaya geçti.

3 ay süren eğitimlerin sonunda kursiyerlerin yoğun emekleri sonucu ortaya çıkan çalışmalardan oluşan sergi hazırlandı.

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nin fuaye salonunda düzenlenen serginin açılışına, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz katıldı.

Kurdele kesiminin ardından manzara, hayvan, çiçek ve soyut çalışmalardan oluşan 38 eserin yer aldığı sergiyi gezen Kaymakam Eldivan, resimleri çok beğendiğini belirterek, kursiyerleri tebrik etti.

Eserleri inceledikten sonra sahiplerinden bilgi alan Başkan Çağırıcı ise kursiyerleri emeklerinden dolayı kutlayarak, tabloların birbirinden güzel olduğunu, kursiyerlerin adeta azmin ve gayretin sonundaki başarının resmini yaptıklarını ifade etti.

İki hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak sergide ziyaretçiler, beğendikleri resimleri de satın alabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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