Bağcılar'da virajda yükü hareket eden TIR devrildi
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Bağcılar'da virajda yükü hareket eden TIR devrildi

03.02.2021 21:50 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:54
Bağcılar'da virajda yükü hareket eden TIR devrildi

BAĞCILAR'da, virajda içindeki tekstil makineleri hareket ederek ağırlık bir tarafa kayınca devrilen TIR'daki iki kişi yaralandı.

BAĞCILAR'da, virajda içindeki tekstil makineleri hareket ederek ağırlık bir tarafa kayınca devrilen TIR'daki iki kişi yaralandı. 

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Bağcılar mevkiinde medyana deldi. İddiaya göre, viraj dönüldüğü sırada Mustafa K.'nın kullandığı 27 HG 099 plakalı TIR'ın dorsesindeki tekstil makinesi hareket etti. Sabitlenmediği belirtilen makinenin ağırlığı bir tarafa kayınca TIR bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada şoför Mustafa K. ile yanındaki İbrahim Halil C. yaralandı. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.


- Istanbul
Bağcılar'da virajda yükü hareket eden TIR devrildi
Bağcılar'da virajda yükü hareket eden TIR devrildi
Bağcılar'da virajda yükü hareket eden TIR devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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