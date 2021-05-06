Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
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Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BAĞCILAR'da virajı dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

BAĞCILAR'da virajı dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık görevlisi 2 kadın yaptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bağcılar, TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun Topkapı istikametinde giden otomobil sürücüsü virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, bariyerlere çarparak refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Hafif şekilde yaralanan 2 kişiye o sırada yoldan geçen ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen 2 kadın, ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik, bir süre sonra normal seyrine döndü.

"ÇOK SÜRATLİ GELDİLER"

Görgü tanığı Mehmet Bilgin, "Çok süratli geldiler. Kendileri araçtan sürünerek çıktılar. Ambulans çağırdılar. İlk müdahaleyi yoldan geçen 2 doktor yaptı. Yaralıları yere yatırarak, müdahalede bulundular. Başlarında beklediler." dedi. Bir diğer görgü tanığı da otomobilin çok süratli olduğunu belirtti.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin virajda bariyerlere çarparak savrulduğu görülüyor. Otomobildeki kişilerin yardımına ise çevredekiler koşuyor.


Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Bağcılar'da viraja hızla giren otomobil bariyere çarptı; Kaza anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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