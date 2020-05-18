Bağcılar'da Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyacını karşıladı
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Bağcılar'da Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyacını karşıladı

Bağcılar Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahalleleri gezerek evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı, yaşlılara yemek ulaştırdı.

Bağcılar'da Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyacını karşıladı
18.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:20

Bağcılar Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahalleleri gezerek evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı, yaşlılara yemek ulaştırdı.

AA ekibi, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında mahalleleri dolaşan Vefa Sosyal Destek Grubu ile polis ekiplerinin çalışmasını görüntüledi.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, ilçede faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Eldivan, "Koronavirüs salgını başladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşturulan, Bakanlığımızın koordinasyonuyla yönetilen 'Vefa Sosyal Destek Grubu', Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Bağcılar ilçemizde de çok güzel çalışma yürütüyor." dedi.

İhtiyaç sahiplerinin 112, 155, Vefa Sosyal Destek Grubu çağrı merkezi veya WhatsApp hattına talepte bulunduklarını belirten Eldivan, şu ana kadar 41 bini aşkın vatandaşın taleplerini kendilerine sunduğunu, gelen talepler doğrultusunda değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Eldivan, taleplerin hepsinin sadece maddi yardım olmadığını, kimi vatandaşın maaşının çekilmesini, kimisinin evcil hayvanları için mama istediğini söyledi.

Şimdiye kadar 41 bin 207 vatandaşın 40 bin 684'üne cevap verdiklerini vurgulayan Eldivan, "Geri kalan 523 vatandaşımız bizleri bilgilendirmek için başvuran vatandaşlarımızdan oluşuyor." dedi.

"23 bin 861 vatandaşımıza 1.000 liralık nakdi yardımı teslim ettik"

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın faz 1 ve faz 2 yardımıyla beraber emniyet güçleri ve PTT'de çalışan dağıtıcı arkadaşlarla 23 bin 861 vatandaşımıza 1000 liralık nakdi yardımı teslim ettik." diyen Mustafa Eldivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve kolonya dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Eldivan, şu ana kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları ve hayırseverlerin desteğiyle 20 binin üzerinde vatandaşın ihtiyacını karşıladıklarına işaret ederek, günlük 65 yaş üstü vatandaşın 100'ünün maaşlarının çekilmesi için başvurduğunu belirtti.

Özellikle Vefa Sosyal Destek Grubu çekirdek ekibinin yardımlaşmanın lokomotifi olduğunu, devletin memurları, bekçileri, zabıtaları ve imamlarıyla asayişi sağladığını aktaran Eldivan, STK'lar, gönüllü kuruluşlar ve üniversitelerle beraber geniş ekiple çalıştıklarını dile getirdi.

Eldivan, 22 mahalle muhtarıyla geniş çaplı hareket alanı bularak vatandaşlara acil destekte bulunduklarını ifade ederek, devletin her mahallede ve evde varlığını hissettirdiklerini, vatandaşı sahipsiz bırakmamak için özveriyle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Ramazan boyunca günde 114 aileye yemek yardımı yaptıklarını anlatan Eldivan, gıda paketleri, iftariyelikler, sahurluklar hazırlattıklarını bildirdi.

Mustafa Eldivan, Kovid-19 salgınının son bulmasını ve en yakın zamanda güzel günlerin geri dönmesini dilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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