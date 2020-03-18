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Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Kuaför, Güncel

Bağcılar'da vatandaşın ayak bastığı her alan dezenfekte edildi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tehlikesine karşı Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı yerlerin başında gelen eczane, kuaför ve pazar alanlarını dezenfekte etti.

18.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:11
Bağcılar'da vatandaşın ayak bastığı her alan dezenfekte edildi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tehlikesine karşı Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı yerlerin başında gelen eczane, kuaför ve pazar alanlarını dezenfekte etti.

Bağcılar'da korona virüse (Covid-19) karşı başlatılan üst düzey tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. Kamu kurumlarından sosyal tesislere kadar birçok noktayı ilaçlayan Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde de dezenfeksiyon çalışmalarını artırarak devam ediyor.

İbadethane ve eğitim alanlarında başlayan çalışmalar diğer sektörlerde devam ediyor. Bu kapsamda virüs vak'alarının görülmesinin ardından halkın maske, eldiven, kolonya almak için akın ettiği eczanelere gidildi. Dükkandaki çalışanlar ve vatandaşlar dışarı çıkarıldıktan sonra dip köşe ilaçlandı. Eczane içinde masa, tartı aleti gibi çok kullanılan alanlar virüslere aktif etki eden solüsyonla dezenfekte edildi.

Ekiplerin ikinci adresi ise steril olması gereken yerlerin başında gelen kuaför dükkanları oldu. Vatandaşların berber ve kuaför salonlarında gönül rahatlığıyla saç ve yüz bakımlarını yaptırmaları için salonlar dezenfekteden geçirildi. Koltuklardan kuaför malzemelerine ve aynalarına kadar detaylı bir ilaçlama yapıldı.

"Halkımızın içi rahat olsun"

İlçede bulunan kapalı semt pazarları da unutulmadı. Özel kıyafetli personel, sabahın erken saatlerinde pazar tezgahları kurulmadan harekete geçti. Pazar dışında otopark olarak kullanılan alan tazyikli suyla önce temizlendikten sonra ilaçlandı. Meyve sebzenin üzerine konulduğu tezgahlar iki kat daha fazla dezenfekte edildi.

Esnaf için alınması gereken bütün tedbirleri aldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Virüs dünyanın en önde gelen hastalıklardan biri haline geldi. Ancak halkımızın içi rahat olsun. Kesinlikle paniğe kapılmaya gerek yok. Steril olması gereken her yeri en iyi şekilde temizliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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