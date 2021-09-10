Bağcılar'da vatandaş ile belediye personeline randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması yapıldı

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlar ile belediye personeli için randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mart 2020'den bu yana salgınla mücadeleyi sürdüren belediye, ülkedeki aşı uygulamasına da destek sağlıyor.

Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü binasında 10.00-16.00 saatlerinde randevusuz aşı uygulaması yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aşı olmak isteyen ve form dolduran vatandaşlar ile belediye personeline, Kovid-19 aşıları uygulandı. Kampanya ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, salgının toplumda yayılmasının önlenmesinde aşının önemli olduğunun altını çizerek, bu nedenle Sağlık Bakanlığının çalışmalarına katkıda bulunduklarını ifade etti.

Çağırıcı, 1,5 yılı aşkın süredir dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hayatı olumsuz etkileyen ve insanların ölümüne neden olan salgından bir an önce kurtulmak istediklerini, bunun yolunun da aşı olmaktan geçtiğini kaydetti.