BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
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BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Fatih Mahallesi 1831 Sokak'ta bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşarak, hareket geçti. Savcılıktan alınan izinle eve düzenlenen operasyonda Muhammed T. isimli işinin üzerinde 9.15 gram eroin bulundu. Evde yapılan aramada toplam 1 kilogram 449 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu konulmak için hazırlanmış boş 200 küçük poşet ele geçirildi. Muhammet T. ile birlikte Ali M. ve Omar A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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