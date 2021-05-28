Bağcılar'da üçüncü Tarım Kredi Kooperatifi marketi açıldı
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Bağcılar'da üçüncü Tarım Kredi Kooperatifi marketi açıldı

Bağcılar'da üçüncü Tarım Kredi Kooperatifi marketi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yurt genelinde açılmaya başlayan Tarım Kredi Marketleri'nin Bağcılar'da üçüncü şubesi dualar eşliğinde açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yurt genelinde açılmaya başlayan Tarım Kredi Marketleri'nin Bağcılar'da üçüncü şubesi dualar eşliğinde açıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Uygun fiyat ve kaliteli ürünlerle hemşehrilerimizin beğenisini toplayan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin en çok paydaşı Bağcılar'da bulunuyor. İnşallah market açılışlarının devamı gelecek" dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin doğrudan üreticiden aldığı doğal ve kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlarla vatandaşlara ulaştıran Tarım Kredi Kooperatif Market hizmet ağını her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Bağcılar Hürriyet Mahallesi ve Güneşli Mahallesi'nde şubeleri bulunan marketler zincirine bir yenisi Yavuz Selim Mahallesi'nde eklendi.

Marketlerin devamı gelecek

Birlik Caddesi üzerinde bulunan marketin açılış törenine Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve vatandaşlar katıldı. Bu işletmelerin ülkemizin tarımsal üretimi konusunda çok önemli fonksiyonlar içerdiğini söyleyen Başkan Çağırıcı, "Uygun fiyat ve kaliteli ürünlerle hemşehrilerimizin beğenisini toplayan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin en çok paydaşı Bağcılar'da bulunuyor. İnşallah devamı gelecek. Bu marketler vatandaşımızın istediği ürüne kavuşmasında kolaylık ve ekonomik hayata ise katkı sağlıyor" dedi.

Müftü Büyük'ün duasının ardından kurdele kesilerek market hizmete sunuldu. İlçe protokolü ve kapıda bekleyen kalabalık marketi gezip hem ürünleri inceledi hem alışveriş yaptı. - İSTANBUL

Bağcılar'da üçüncü Tarım Kredi Kooperatifi marketi açıldı
Bağcılar'da üçüncü Tarım Kredi Kooperatifi marketi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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