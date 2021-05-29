Bağcılar'da üçüncü Tarım Kredi Kooperatif marketi açıldı
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Bağcılar'da üçüncü Tarım Kredi Kooperatif marketi açıldı

Bağcılar'da üçüncü Tarım Kredi Kooperatif marketi açıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yurt genelinde açılmaya başlayan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin Bağcılar'daki üçüncü şubesi hizmete başladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yurt genelinde açılmaya başlayan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin Bağcılar'daki üçüncü şubesi hizmete başladı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğrudan üreticiden aldığı doğal ve kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlarla vatandaşlara ulaştıran Tarım Kredi Kooperatifleri, market hizmet ağını her geçen gün genişletmeye devam ediyor.

Bağcılar'da Hürriyet Mahallesi ve Güneşli Mahallesi'nde şubeleri bulunan marketler zincirine bir yenisi Yavuz Selim Mahallesi'nde eklendi.

Birlik Caddesi üzerinde bulunan marketin açılış törenine, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve vatandaşlar katıldı.

Bağcılar Müftüsü Celal Büyük'ün duasının ardından açılış kurdelesi kesilerek market hizmete başladı. İlçe protokolü ve açılışa katılan vatandaşlar, marketi gezip hem ürünleri inceledi hem alışveriş yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, bu işletmelerin ülkenin tarımsal üretimi konusunda çok önemli fonksiyonlar içerdiğini belirtti.

Uygun fiyat ve kaliteli ürünlerle vatandaşların beğenisini toplayan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin en çok paydaşının Bağcılar'da bulunduğunu aktaran Çağırıcı, "İnşallah devamı gelecek. Bu marketler vatandaşımızın istediği ürüne kavuşmasında kolaylık ve ekonomik hayata ise katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Bağcılar'da üçüncü Tarım Kredi Kooperatif marketi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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