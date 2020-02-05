BAĞCILAR'DA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜREN SALDIRGANA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

05.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:52

BAĞCILAR'da Mahmutbey Köprüsü'nde 3 Temmuz 2019 tarihinde tartıştığı araç sürücüsü Serdar Çekiç'i (37) tabancayla ateş ederek öldüren motosiklet sürücüsü Hasan Saytal (37) hakkında iddianame hazırlandı. Tutuklu sanık Saytal hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 3 Temmuz 2019 sabahı saat 07.30 sıralarında Serdar Çekiç'in aracıyla birlikte İstanbul Toptancılar Çarşısı'na (İSTOÇ) gitmek üzere kardeşi Aslı Akyar ve iki kişiyi aracına aldığı belirtildi. Aracın TEM Kuzey Yol Yüzüncüyıl Köprü civarına geldiğinde, emniyet şeridinde sanığın kullanmış olduğu motosikletin durur vaziyette olduğu ve sanığın kullanmış olduğu motosikleti hareket ettirmesi üzerine Serdar Çekiç'in elini kaldırarak 'Ne yapıyorsun' şeklinde el hareketi yaptığı ve yoluna devam ettiği anlatıldı.

5 ADET MERMİ İSABET ETTİ

İddianamede Serdar Çekiç'in kullanmış olduğu araç ile Mahmutbey Köprüsü İSTOÇ yol ayrımına geldiğinde sanığın motosiklet ile aracın yanına gelerek araçla çarpıştığı ve motosikletin yere düştüğü aktarıldı. Bunun üzerine Çekiç ile aracın içinde bulunanların sanığın yanına gittikleri, Çekiç'in sanığa "Ne yapmaya çalışıyorsunö dediği ve sonrasında araca bindiği ifade edildi. Serdar Çekiç'in aracına bindiği sırada sanık Hasan Saytal'ın üzerinde bulunan tabanca ile ona birden fazla ateş ettiği anlatıldı. Serdar Çekiç'in yaralanmasından sonra kaldırıldığı hastanede vefat ettiği ve vücudunda 5 adet ateşli silah mermi isabet etmiş olduğu belirtildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİSanık Hasan Saytal'ın kolluk ifadesine de yer verilen iddianamede, sanık Saytal'ın yolda seyir halindeyken bir kaza gördüğünü ve emniyet şeridinde durduğunu söylediği belirtildi. Sanık Saytal, yanına bir aracın geldiğini, kendisine el kol hareketi yaptığını ifade etti. Sonrasında seyir halindeyken araca yaklaştığını ve aracın durduğunu öne süren Saytal, emniyet şeridine geçerken aracın kendisine çarptığını ve yere düştüğünü dile getirdi. Düştüğü sırada araç sürücüsünün yanına gelerek kendisine vurduğunu iddia eden sanık, maktulün aracına binmesiyle korktuğunu ve kendisine bir daha zarar vereceğini düşünerek kendisine ateş ettiğini belirtti. İddianamede sanık Hasan Saytal'ın "Kasten öldürmeö suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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Kaynak: DHA

- İstanbul