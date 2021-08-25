Bağcılar'da trafikte akılalmaz görüntü; otomobil kullanan çocuk kamerada

BAĞCILAR'da, seyir halindeki otomobilin direksiyonunda çocuk olduğunu görenler şaşkına döndü.

BAĞCILAR'da, seyir halindeki otomobilin direksiyonunda çocuk olduğunu görenler şaşkına döndü. Ebeveyninin de yanında olduğu görülen çocuğun trafikte tehlike saçtığı anlar, başka otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 8 ila 10 yaşlarındaki çocuk, trafikte tehlike saçtı. Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ön yolcu koltuğunda çocuğun ebeveyninin de olduğu görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı