Son dakika haber! BAĞCILAR'DA TRAFİK POLİSLERİ SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ - Haberler

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Son dakika haber! BAĞCILAR'DA TRAFİK POLİSLERİ SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: BAĞCILAR'da trafik polisleri, soğuk ve kar yağışlı havada sokak hayvanlarını besledi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da trafik polisleri, soğuk ve kar yağışlı havada sokak hayvanlarını besledi.

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışında İstanbul Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında görevlendirilen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri Batışehir Caddesi ile Taşocağı Caddesi'nde sokak hayvanlarını besledi.

Son dakika haber! BAĞCILAR'DA TRAFİK POLİSLERİ SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ

Son dakika haber! BAĞCILAR'DA TRAFİK POLİSLERİ SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ

Son dakika haber! BAĞCILAR'DA TRAFİK POLİSLERİ SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Valiliği, Bağcılar, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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