Son dakika haber! BAĞCILAR'DA TRAFİK POLİSLERİ SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da trafik polisleri, soğuk ve kar yağışlı havada sokak hayvanlarını besledi.

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışında İstanbul Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında görevlendirilen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri Batışehir Caddesi ile Taşocağı Caddesi'nde sokak hayvanlarını besledi.