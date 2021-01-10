Bağcılar'da trafik kazası: 1 yaralı
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Bağcılar'da trafik kazası: 1 yaralı

10.01.2021 08:11 | Son Güncelleme: 10.01.2021 08:14
Bağcılar'da trafik kazası: 1 yaralı

Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Bağcılar mevkisinde Aksaray yönünde ilerleyen Kemal P.'nin kullandığı 34 ZT 3867 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan ve araçta sıkışan sürücü Kemal P. itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazadan kısa bir süre sonra aynı noktada Ayhan T. idaresindeki başka bir araç da kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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