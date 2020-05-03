Bağcılar'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
03.05.2020 08:14 | Son Güncelleme: 03.05.2020 08:14
Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
TEM Oto Center mevkisinde 59 NB 001 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi nedeniyle bariyerlere çarpıp devrildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kişiyi çıkardı.
Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürerken, araçtaki diğer şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA