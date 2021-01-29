Bağcılar'da TIR'dan mazot yola aktı; sürücüler zor anlar yaşadı

BAĞCILAR'da hafif ticari araç, İSTOÇ Ticaret Merkezi 'nden çıkan TIR'a çarptı. Sürüklenen araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, TIR'ın patlayan deposundaki mazot yola döküldü. Oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı sürücüler, ters yöne dönerek kaçmaya çalıştı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Mahmutbey Mahallesi İSTOÇ Ticaret Merkezi ana kapısının çıkışında yaşandı. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan 34 LK 1613 plakalı hafif ticari araç, ticaret merkezinden çıkan Özbekistan plakalı TIR'a çarptı. Sürüklenen araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki iki kişi, kendilerini dışarı attı. Kazada patlayan TIR'ın 900 litrelik deposundaki mazot yola döküldü. Yolda akan mazot sürücülere zor anlar yaşattı. Oluşan trafik nedeniyle bazı sürücüler ters yöne dönerek kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de yola kum döktü.

"TIR DORSESİ ARABANIN İÇİNE GİRİNCE KORKTUK"

Hafif ticari araçtan burnu bile kanamadan çıkan Sedat Albay, "Biz üst yoldan aşağıya doğru iniyorduk TIR bir anda çıktı. Sonra bizi sıkıştırıp bariyerlere doğru götürdü. Araçta iki kişi vardık çok şükür iyi kurtardık. TIR dorsesi arabanın içine girince korktuk" dedi. Görgü tanığı Sait Mirza da, "Bir tane yabacı plakalı TIR, Özbekistan plakalı, tam manevra yaparken buradaki ticari araç frene bastı. Büyük ihtimalle frenleri tutmadı, biraz kaydı. TIR yüksek olduğu için fark edemedi. Bariyer ile TIR'ın arasında hafif ticari araç kaldı. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Can kaybı ve yaralı yok. TIR şoförü yabancı uyruklu. Ben yabancı dil bildiğim için tercümanlık yapmak adına durdum." dedi.

Çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı