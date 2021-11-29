İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TIR'DA YÜKLÜ BRİKETLER YOLA DÖKÜLDÜ - Haberler
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İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TIR'DA YÜKLÜ BRİKETLER YOLA DÖKÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da seyir halindeki TIR'ın branda ile kapalı olan dorsesinde bulunan briketler yola döküldü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da seyir halindeki TIR'ın branda ile kapalı olan dorsesinde bulunan briketler yola döküldü. Yaralanma ve can kaybının olmadığı kazada TIR'dan yola devrilen briketler park halinde ki bir kamyonette de hasara yol açtı.

Kaza Bağcılar, Merkez Mahallesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AAF 434 plakalı briket yüklü TIR, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle branda ile kapalı olan dorsesinde bulunan briketler yola döküldü. TIR sürücüsü de hemen durarak durumu polis ekiplerine haber verdi. TIR'dan yola devrilen briketler park halindeki bir kamyonette de hasara yol açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüden kaza ile ilgili bilgi aldı. Kaza sonrası TIR yol kenarına çekilirken, yola devrilen briketleri ise vatandaşların kaldırdığı görüldü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TIR'DA YÜKLÜ BRİKETLER YOLA DÖKÜLDÜ

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TIR'DA YÜKLÜ BRİKETLER YOLA DÖKÜLDÜ

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TIR'DA YÜKLÜ BRİKETLER YOLA DÖKÜLDÜ

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TIR'DA YÜKLÜ BRİKETLER YOLA DÖKÜLDÜ

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TIR'DA YÜKLÜ BRİKETLER YOLA DÖKÜLDÜ

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TIR'DA YÜKLÜ BRİKETLER YOLA DÖKÜLDÜ

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TIR'DA YÜKLÜ BRİKETLER YOLA DÖKÜLDÜ

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