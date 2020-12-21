Bağcılar'da tır çekicisi devrildi: 1 yaralı
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Bağcılar'da tır çekicisi devrildi: 1 yaralı

21.12.2020 01:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 01:20

Bağcılar Tem otoyolu üzerinde bir tır çekicisi devrildi.

Bağcılar Tem otoyolu üzerinde bir tır çekicisi devrildi. Tır sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza akşam 23.00 sırlarında Bağcılar Tem otoyolu Ankara istikametinde yaşandı. Akşam saatlerinde yağan yağmurunda da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tır çekicisi ile önce bariyerlere çarptı ve ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki sürücüyü itfaiye ekipeleri çıkardıktan sonra sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen tırın kapattığı yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Tır itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

Bağcılar'da tır çekicisi devrildi: 1 yaralı
Bağcılar'da tır çekicisi devrildi: 1 yaralı
Bağcılar'da tır çekicisi devrildi: 1 yaralı
Bağcılar'da tır çekicisi devrildi: 1 yaralı
Bağcılar'da tır çekicisi devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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