Son dakika haberi | Bağcılar'da tesisatçılara dadanan hırsızlar kamerada
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Son dakika haberi | Bağcılar'da tesisatçılara dadanan hırsızlar kamerada

Son dakika haberi | Bağcılar'da tesisatçılara dadanan hırsızlar kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bağcılar'da tesisatçılara dadanan hırsız çetesi bir ayda 105 bin liralık makine çaldı.

Bağcılar'da tesisatçılara dadanan hırsız çetesi bir ayda 105 bin liralık makine çaldı. Tüm önlemlere rağmen hırsızlara karşı koyamayan tesisatçılar bir an önce hırsızların yakalanmasını istiyor.

Bağcılar'da Temmuz ayının başından bu yana tesisatçıların başı hırsız çetesi ile derde girdi. Bir ayda farklı noktalardan 6 hırsızlık olayını gerçekleştiren çete yaklaşık 105 bin lira değerinde olan makineleri çaldı. Hırsızlığın yapıldığı yerlerden biri de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir tesisatçı oldu. Temmuz ayının başında tesisatçının park halindeki arabasında bulunan makineleri çalan hırsızlar 6 Temmuz saat 05.30 sıralarında da dükkanına girdi. Yüzleri maskeli iki kişi levye ile kırdıkları kapıdan içeri girerek 30 bin lira değerindeki tesisat makinelerini çaldı. Yaşanan hırsızlık anı da dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"2 DAKİKALIK SÜREDE GİRİP ÇIKABİLİYORLAR"

Son günlerde Bağcılar'da tesisatçıların hırsızların hedefinde olduğunu ifade eden dükkan sahibi Yakup Aykaç "Ay başında arabamızı soydular, 6 gün sonra dükkanımıza girdiler. Bizden iki gün sonra başka bir tesisatçı arkadaşımızın arabasını soydular. Dün de Güneşli'de bir arkadaşımızın dükkanına girmeye çalıştılar. Bağcılar'da bu olaylar çok arttı. Tespitlerimize göre bizim dükkanımıza girenlerle arkadaşın dükkanına girmek isteyenler aynı. Arabamızdan tıkanıklık makinesi, yıkama makinesi, hilti, matkap ve şarjı ekipmanlar gitti. Yaklaşık 15 bin lira zararımız var. 6 gün sonra dükkanımıza girdiklerinde 30 bin lira civarında zararımız oluştu. Aynı şekilde makineler çalındı. Artık kendimiz hapishane gibi demir parmaklıklar arkasına kilitlemek zorunda kalıyoruz. Kamera ve alarm olmasına rağmen hırsızlar 2 dakikalık sürede girip çıkabiliyorlar. Her iki olayda da polise başvurduk. İnsanlarda artık polise gitmenize gerek yok algısı oluşmuş. Bir sonuç alamazsınız deniliyor. Bu da bizi üzüyor. Bir ay içinde sektörde duyduğumuz 6. olay. Çalınan matkaptı, makinalardı rahatlıkla nakit paraya çevirebildikleri için bu sektörü tercih ediyorlar." dedi.

- İstanbul
Son dakika haberi | Bağcılar'da tesisatçılara dadanan hırsızlar kamerada
Son dakika haberi | Bağcılar'da tesisatçılara dadanan hırsızlar kamerada
Son dakika haberi | Bağcılar'da tesisatçılara dadanan hırsızlar kamerada
Son dakika haberi | Bağcılar'da tesisatçılara dadanan hırsızlar kamerada
Son dakika haberi | Bağcılar'da tesisatçılara dadanan hırsızlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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