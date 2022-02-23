Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA, Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Bağcılar'da, tekstil malzemelerinin konulduğu 7 katlı binanın girişindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da, tekstil malzemelerinin konulduğu 7 katlı binanın girişindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi Cami Caddesi'ndeki 7 katlı iş hanının giriş katındaki tekstil malzemelerinin konulduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale için iş yerinin kepenklerini motorlu testereyle kesti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangını soğutma çalışması yapılıyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çevrede bekleyen vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri müdahale ederek, vatandaşları ayırdı.

Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Bağcılar, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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