Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın
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Atatürk Caddesi, Bağcılar, İtfaiye, Güncel

Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın

BAĞCILAR'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:52
Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın

BAĞCILAR'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 13.30 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı tekstil atölyesi olarak kullanılan bir iş yerinde çıktı. Atölyeden henüz bilinmeyen nedenle yoğun dumanlar yükseldi. Yangına ilk olarak iş yeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. Çalışanların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye haber verildi. Yangın sırasında binada bulunanlar kendi imkanları ile dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına önce pencereleri kırarak dışarıdan müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bina içine giren itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA

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