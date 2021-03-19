Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama: 2 yaralı

Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama: 2 yaralı Baskı pres makinasında tamirat sırasında patlama meydana geldi Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde baskı pres makinasının tamiratı sırasında ufak çaplı bir patlama meydana geldi.

Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama: 2 yaralı

Baskı pres makinasında tamirat sırasında patlama meydana geldi

İSTANBUL - Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde baskı pres makinasının tamiratı sırasında ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Olayda makinanın yanında bulunan 2 işçi yaralandı.

Olay, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Atlas Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baskı pres makinasında yaşanan bir arıza üzerine işçiler sıkıntıyı gidermeye çalıştı. İşçiler makinayı tamir etmeye çalışırken makinada küçük çaplı bir patlama meydana geldi.

Patlama sırasında makinanın yanında bulunan 2 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralanan işçilere ilk müdahalesi mesai arkadaşları tarafında yapıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin incelme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR