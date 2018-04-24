Bağcılar'da Tekel Büfesinden Silahlı Soygun

Bağcılar'da maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından bir tekel büfesinden 3 bin 500 lira ve çok sayıda sigara gasbedildi.

Alınan bilgiye göre, Evren Mahallesi Gülbahar Caddesi'ndeki tekel büfesine çalıntı otomobille gelen maskeli 3 kişi, iş yeri sahibine silah doğrulttu. Daha sonra 3 bin 500 lira ve kartonlar içinde çok sayıda sigarayı gasbeden bu kişiler, aynı otomobille kaçtı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin eşkalini belirlemek için dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kamera kayıtlarında, şüphelilerin otomobilden inerek iş yerine girdikleri, silahı büfe sahibine doğrulttukları ve sigaraları poşete doldurdukları görülüyor.

Polis, kaçan gaspçıların yakalanması ve çalıntı otomobilin bulunması için çalışma başlattı.