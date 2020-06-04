Bağcılar'da tek kişilik sosyal mesafe bankları
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Bağcılar'da tek kişilik sosyal mesafe bankları

Bağcılar'da tek kişilik sosyal mesafe bankları Parklardaki banklara korona virüs düzenlemesi Bağcılar'da korona virüse karşı yan yana oturulan banklar sökülüp yerine yine o banklardan yapılan 1,5 metre aralıklı tek kişilik sosyal mesafe bankları yerleştirildi.

04.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:24

Bağcılar'da tek kişilik sosyal mesafe bankları

Parklardaki banklara korona virüs düzenlemesi

İSTANBUL - Bağcılar'da korona virüse karşı yan yana oturulan banklar sökülüp yerine yine o banklardan yapılan 1,5 metre aralıklı tek kişilik sosyal mesafe bankları yerleştirildi.

Korona virüs(covid-19) salgını sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere belediyeler de yaptıkları çalışmalarla destek veriyor. Bunlardan bir tanesi de Bağcılar Belediyesi tarafından vatandaşın beğenisine sunulan sosyal mesafe bankları oldu. Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyeye ait marangozhanede hazırlanan sosyal mesafeli banklar, ilçe genelindeki parklara yerleştirilmeye başlandı. İlk olarak yaşlıların ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklara yerleştirilen bankların geri kalanı ise ilçedeki diğer noktalara yerleştirilmeye devam ediliyor. Banklar yerleştirilirken 1.5 metre mesafe kuralına ise önem veriliyor.

"Salgın sonrasında da sökmeyi düşünmüyoruz"

Çalışmayla ilgili bilgi veren Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hakan Özipek: "Korona virüs; malum ülkemizin bulunduğu süreç içerisinde bizde yeşil alanlarımızda, parklarımızda ve meydanlarımızda ne yapabiliriz diye düşündük. Bu kapsam içerisinde zaten ilçemizde bulunan bütün parklarımız kafeteryalarımız ve çocuk oyun alanları da dahil olmak üzere hepsinin dezenfekteleri yapıldı. Bununla birlikte bu salgın süresince ve sonrasında da insanların yine parklarımızda yeşillik, alanlarda ve meydanlarda rahat oturabilmelerini sağlamak için sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde oturma birimlerimizin genelini elden geçirmeye başladık. Özellikle de bunu yaparken yine sosyal mesafe kuralı olan 1.5 metre kuralına bağlı kalarak, çift kişilik banklarımızı atölyemizde tek kişilik banklar haline dönüştürmeye başladık. Banklarımızı söküyoruz, temizliklerini yapıyoruz. Tekrar boyalarını yapıyoruz. Yazılarını yeniden yazıyoruz. Tek kişilik bank haline dönüştürüyoruz. Salgın sonrasında da sökmeyi düşünmüyoruz. İnsanlarımızın olabilecek herhangi bir sürece karşı da her zaman tetikte olmalarını sağlamak için tek kişilik banklara dönüştürüyoruz ve ilçemiz genelinde yerleştiriyoruz"dedi.

Sosyal mesafe banklarını kullanan Metin Ağaç: "Çok beğeniyoruz gerçekten güzel oldu. Sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılmış. Allah razı olsun. Çalışmalarından memnunuz Bağcılar Belediyesi'ne de sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Bağcılar'da tek kişilik sosyal mesafe bankları

Kaynak: İHA

Manşet

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