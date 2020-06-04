Bağcılar'da tek kişilik bank dönemi başladı
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Bağcılar'da tek kişilik bank dönemi başladı

Bağcılar Belediyesi, koronavirüs tedbirleri gereğince ilçedeki park, nostalji bahçeleri ve meydanlarda vatandaşlar arasında sosyal mesafeyi korumak amacıyla tek kişilik bank sistemine geçti.

Bağcılar'da tek kişilik bank dönemi başladı
04.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:22

Bağcılar Belediyesi, koronavirüs tedbirleri gereğince ilçedeki park, nostalji bahçeleri ve meydanlarda vatandaşlar arasında sosyal mesafeyi korumak amacıyla tek kişilik bank sistemine geçti. 1,5 metre aralıklarla yerleştirilen banklar sayesinde sohbetler daha 'sağlıklı' hale geldi.

Covid-19 salgını sebebiyle vatandaşların sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan çalışmalar yürüten Bağcılar Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu amaçla başta yaşlılar olmak üzere ilçenin en çok rağbet gösterilen yerlerinin başında gelen parklarda tek kişilik bank sistemine geçildi. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymasını sağlamak için Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından özel olarak tek kişilik banklar üretilmeye başlandı. İki veya üç kişilik banklar öncelikle atölyeler de kesilerek küçültülüyor. Ardından 1 metrelik ölçülerde oluşturulan ahşap banklar çürüme, kurtlanma ve böceklenmeye karşı korumalı hale getirilirken üzerlerindeki metal aksamlar da farklı hava şartlarına uyum sağlaması için boyanıyor. Yeni banklar, 8 nostalji bahçesi ve parklarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1,5 metrelik aralıklarla monte ediliyor.

"İLETİŞİMDE KOPUKLUK OLMAYACAK"

Hemşerilerinin sağlık ve güvenliğini düşünerek böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Parklarımız ve nostalji bahçelerimiz çok tercih ediliyor. Özellikle büyüklerimiz buralarda yaşıtlarıyla zaman geçiriyorlar. Güneşli havalarda da bu mekanlar dolup taşıyor. Biz de sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda onlara destek olmak amacıyla, ilçemizi tek kişilik banklarla donattık. Banklar sayesinde herkes belirli bir sosyal mesafede tutulmuş oluyor. Birbirlerine yakın olmayacaklar ama iletişimlerinde de kopukluk olmayacak" dedi.

Üretilen banklar ilçe genelindeki nostalji bahçeleri, paklar ve meydanlara yerleştirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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