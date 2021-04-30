Bağcılar'da "tam kapanma" sürecinde Kovid-19'la mücadele devam ediyor

Bağcılar Belediyesi Zabıta ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde tüm kurum ve kuruluşlarla hizmete devam ediyor.

Bağcılar Belediyesi Zabıta ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde tüm kurum ve kuruluşlarla hizmete devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi, Mart 2020'den bu yana Kovid-19 salgınıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" kararı doğrultusunda belediye ekipleri, günün 24 saati haftanın 7 günü sahadaki çalışmalarını sürdürecek.

Zabıta ekipleri, iş yerleri, yürüyüş yolları ve meydanlarda denetimler yaparken, dışarıda bulunan vatandaşları da maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor. Ayrıca, kapalı olması gerekirken faaliyet gösteren işletmelere de idari işlem uygulanıyor.

Vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açık bulunan bakkal, manav, kuruyemiş, kasap, tatlıcı ve fırın gibi işletmelerde de denetimler sıkı şekilde sürdürülüyor. Bu esnada, iş yeri sahibi ve müşterilerin karantina kurallarını ihlal edip etmediği kontrol ediliyor. Ayrıca, Kovid-19'a yakalananlar ve temaslı oldukları kişiler, evine ya da karantina yerine gönderiliyor.

Görevli oldukları halde kurum ve kuruluşlarına ulaşamayan kişilerin ulaşımı da sağlanıyor. Motorlu zabıta ekipleri, acil durumlarda vatandaşların yardımına yetişiyor. Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen taleplerle ilgili de ekiplerle iş birliği yapılıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu günün 24 saati hizmet veriyor

Bağcılar Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, bu süreçte de "ALO 112" ve "ALO 155" numaralı hatlardan kendilerine ulaşan talepleri değerlendiriyor. Belediye, emniyet ve ilçe müftülüğüyle iş birliği yapılarak ihtiyaç sahiplerinin sorunları çözüme kavuşturuluyor. Sahada görev yapan 28 kişilik ekip, günün 24 saati hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca, Kovid-19 hastaları ile teması olan vatandaşların gıda ihtiyaçları da karşılanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de temizlik ve dezenfekte çalışmalarını hızla sürdürüyor. 2 mikronsis dezenfeksiyon aracıyla sokaklar dezenfekte ediliyor. Özel kıyafetli korona timleri ilçeyi mikroplardan arındırmaya devam ediyor. Sokaklar 8 tanker ve 1 su jetiyle yıkanıyor. 2 bin 758 sokak ayda en az 2 defa dezenfektanlı suyla, 3 bin 500 çöp konteyneri ise belirli periyotlarla toplanıp temizleniyor. Kovid-19 tanılı vatandaşların bulunduğu konutlardaki ortak alanlar da dezenfekte ediliyor.

Öte yandan, "tam kapanma" sebebiyle insan ve araç yoğunluğunun azalmasını fırsat bilen ekipler, ana arter ile caddelerdeki bordürlerin boyanması işlemini gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ramazanda hemşerilerinin sağlığı, huzuru ve güveni için hizmetlerini aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Çağırıcı, ekiplerin, devletin Kovid-19 salgını konusunda aldığı kararları harfiyen yerine getirmek için günün her saati hizmet sunduğunu aktararak, "İnşallah, kurallara uymak ve üzerimize düşen diğer vazifeleri yerine getirmek suretiyle bu salgın belasından kurtulacağız. Mübarek Ramazan Bayramı'na hep birlikte sağlık, huzur ve bereket içerisinde kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük