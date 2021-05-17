Bağcılar'da tam kapanma döneminde 153 bin denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar'da tam kapanma döneminde 153 bin denetim

Bağcılar'da tam kapanma döneminde 153 bin denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar'da 17 günlük tam kapanma döneminde Bağcılar Belediyesi zabıtalarının da yer aldığı denetim ekibi, 7/24 esasıyla görev yaptı.

Bağcılar'da 17 günlük tam kapanma döneminde Bağcılar Belediyesi zabıtalarının da yer aldığı denetim ekibi, 7/24 esasıyla görev yaptı. Semt pazarlarından işletmelere kadar her yerde uygulamanın yapıldığı bu süreçte yaklaşık 153 bin denetim gerçekleştirildi. Bağcılar bu sayıyla denetim bakımından İstanbul'da ilçeler arasında birinci oldu.

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Böylelikle 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi başlamış oldu. Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi başta olmak üzere kamu kurumlarından oluşturulan denetim ekibi tam kapanma döneminde faaliyetlerine 7/24 esaslı çalışma düzeniyle devam etti.

Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri, sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamaları başta olmak üzere denetim faaliyetleri planlanarak uygulamaya geçirdi. Bunun yanında sokağa çıkan kişiler, işyerleri, toplu taşıma araçları, semt pazarları, kamu kurumları, spor merkezleri, düğün, nişan gibi toplumsal etkinlik alanlarına kadar ilçedeki her yer kontrol edildi. 89 bin 803'ü kişi, 22 bin 45'i küçük esnaf, 15 bin 218'i lokanta, restoran gibi işyeri, 992'si fırın, 290'ı cami ve 41'i pazar yeri olmak üzere 152 bin 646 denetleme yapıldı.

Gece gündüz demeden çalıştık

Normal hayata dönebilmek için mücadele ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kapanma döneminde kamu kurumlarından görevli arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalıştılar. Kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemler ve uyarılar yapıldı. Hemşehrilerimizin de gayretleriyle sayılarda düşme olduğunu görüyoruz. İnşallah kısa sürede bu beladan kurtulacağız" dedi.

Bağcılar, 152 bin 646'lık denetim sayısıyla İstanbul'da ilçeler arasında birinci oldu. - İSTANBUL

Bağcılar'da tam kapanma döneminde 153 bin denetim
Bağcılar'da tam kapanma döneminde 153 bin denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı
İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Deniz Seki Burak Sergen Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağcılar'da tam kapanma döneminde 153 bin denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 14:28:01. #1.13#

title