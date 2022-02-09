Bağcılar'da taksici ile yolcu arasında "kısa mesafe" tartışması kamerada - Haberler
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Bağcılar'da taksici ile yolcu arasında "kısa mesafe" tartışması kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bağcılar'da taksiye binen iki kadın ile sürücü arasında kısa mesafe tartışması yaşandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da taksiye binen iki kadın ile sürücü arasında kısa mesafe tartışması yaşandı. Taksici, tartıştığı kadın yolcuyu kolundan tutarak araçtan indirirken yolcuların taksi sürücüsüne tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar Mahmutbey'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda iki kadın taksiye binip gitmek istedikleri yeri söyledi. İddiaya göre taksici adresin yakın olduğunu söyledi. Kadın müşteri bunun üzerine şoförden aracı sağa çekmesini isteyerek taksiden ineceğini ifade etti. Ancak taksiyi sağa çekmeyen sürücü, araçtan inmesi konusunda ısrar ettiği müşteri arasındaki tartışma alevlendi. Diğer kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici sürücüsü, aracın kapısını açarak müşterisini dışarı attı. Araçtan inen kadın şoföre tepki gösterirken, o anlar kameraya yansıdı.

(Volkan Kayalar-İHA)

Bağcılar'da taksici ile yolcu arasında kısa mesafe tartışması kamerada

Bağcılar'da taksici ile yolcu arasında kısa mesafe tartışması kamerada

Bağcılar'da taksici ile yolcu arasında kısa mesafe tartışması kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Mahmutbey, Bağcılar, Taksi, Güncel, Haber

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