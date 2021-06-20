Bağcılar'da takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

Bağcılar'da, motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bağcılar'da, motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu O-3 Otoyolu'nda giden Ramazan D'nin kullandığı otomobil, önündeki motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada kontrolden çıkarak, takla atan otomobilde bulunan Mesut D. ile Selim D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ile bazı vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Edirne istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar