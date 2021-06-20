Bağcılar'da takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar'da takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

Bağcılar'da takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Bağcılar'da, motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bağcılar'da, motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu O-3 Otoyolu'nda giden Ramazan D'nin kullandığı otomobil, önündeki motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada kontrolden çıkarak, takla atan otomobilde bulunan Mesut D. ile Selim D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ile bazı vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Edirne istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

Son dakika: SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN: 5'İ ÇOCUK 7 KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Son dakika: SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN: 5'İ ÇOCUK 7 KİŞİ İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Gündeş Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağcılar'da takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 21:43:11. #1.14#

title