BAĞCILAR'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN OTOMOBİLDEN 7 KİLO EROİN ÇIKTI Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesinde dün denetim gerçekleştirilen polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesinde dün denetim gerçekleştirilen polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan iki kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 7 kilo 785 gram eroin ve 3 bin 490 lira ele geçirildi. Polis ekiplerine kendisini Barış Y. Olarak tanıtan şüphelinin kardeşine ait kimlik kullandığı ve gerçek isminin Kalo Y. olduğu tespit edildi. Kalo Y.'nin yaralama ve cezaevinden firar etme suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hurşit D. ve Kalo Y. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA