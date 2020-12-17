Son dakika: Bağcılar'da soygun girişimi kamerada
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Son dakika: Bağcılar'da soygun girişimi kamerada

17.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:36

Son dakika haberi: Bağcılar'da soygun girişimi kamerada Mahalle sakinleri gürültüye uyandı, hırsızlar arkasına bakmadan kaçtı Bağcılar'da tekstil imalathanesi soymak için gelen hırsızlar, kepengin kilidini kesmeye çalıştıkları esnada mahalle sakinleri uyanınca korkup kaçtılar.

Bağcılar'da soygun girişimi kamerada

Mahalle sakinleri gürültüye uyandı, hırsızlar arkasına bakmadan kaçtı

İSTANBUL - Bağcılar'da tekstil imalathanesi soymak için gelen hırsızlar, kepengin kilidini kesmeye çalıştıkları esnada mahalle sakinleri uyanınca korkup kaçtılar. Hırsızların, dükkanın önüne gelip kepengi makasla kesme anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde 2141 Sokakta bulunan bir tekstil imalathanesinde yaşandı. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde, minibüsle atölye önüne gelen 5 kişi önce keşif yaptı. Daha sonra gözüne kestirdikleri imalathanenin kepenk kilidini demir makasla kesmeye çalıştılar. O esnada mahalle sakinleri gürültüye uyanınca hırsızlar korkup kaçtı. Hırsızların dükkanın önüne gelip kepengi makasla kesme anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: Bağcılar'da soygun girişimi kamerada
Son dakika: Bağcılar'da soygun girişimi kamerada
Son dakika: Bağcılar'da soygun girişimi kamerada
Son dakika: Bağcılar'da soygun girişimi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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