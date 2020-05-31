Bağcılar'da sosyal tesisler temizlendi Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana kapalı olan sosyal tesis ve işletmeler, yapılan dezenfeksiyon sonrası yarın açılıyor.

Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana kapalı olan sosyal tesis ve işletmeler, yapılan dezenfeksiyon sonrası yarın açılıyor.

Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinden beri kapalı olan Bağcılar Belediyesi bünyesindeki sosyal tesisler yarın itibarıyla kapılarını ilçe sakinlerinin hizmetine açıyor.

Bu amaçla Bağcılar Belediyesi tarafından 22 mahallede bulunan 56 parkta yeniden faaliyete geçecek olan sosyal tesislerde yeni normal kurallar çerçevesinde tüm koşullar oluşturuldu.

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, yarınki açılış öncesinde yoğun tempoyla çalışmasını sürdürüyor.

Özel kıyafetli ekipler, öncelikle tesislerin içindeki mutfak kısmından masa ve sandalyelere kadar her noktayı detaylı bir şekilde dezenfekte ederek steril hale getirdi.

Tüm tesislerde gerekli olan tedbirleri aldıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, normalleşme sürecinde vatandaşlardan sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymaya davet etti.

Çağırıcı, "Belediyemize ait olan tesislerimizi açmadan önce temizleyerek vatandaşlarımızın rahatlıkla gelip oturabileceği, bir ortamı oluşturduk. Belediyemizin sosyal tesislerinde dezenfeksiyon ve hijyen adına tüm çalışmalarımızı tamamladık. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığı ile 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren bu mekanlardan istifade edebilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA