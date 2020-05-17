Bağcılar'da sosyal mesafeli sokak konseri
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Bağcılar'da sosyal mesafeli sokak konseri

Bağcılar'da sosyal mesafeli sokak konseri Yaşlı vatandaşlardan sosyal mesafeli oyun havası Bağcılar Belediyesi'nin organizasyonunda yaşlılar doyasıya eğlendi Bağcılar Belediyesi günler sonra ikinci kez evlerinden çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar için bir parkta sosyal mesafeli sokak konseri verdi.

Bağcılar'da sosyal mesafeli sokak konseri
17.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:17

Bağcılar'da sosyal mesafeli sokak konseri

Yaşlı vatandaşlardan sosyal mesafeli oyun havası

Bağcılar Belediyesi'nin organizasyonunda yaşlılar doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi günler sonra ikinci kez evlerinden çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar için bir parkta sosyal mesafeli sokak konseri verdi. Vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına uyarak doyasıya eğlendi. Ortaya renkli ve eğlendirici görüntüler çıktı.

Bağcılar Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinden ikinci kez çıkan 65 yaş üstü vatandaşları sokakta yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri hazırladıklarım müzik dinletisi ile yaşlı vatandaşları parkta karşılayarak doyasıya eğlenmelerini sağladı. Sanatçıların sosyal mesafe kuralına uyduğu müzik dinletisinde yaşlı vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına uyarak doyasıya eğlendiler. Müziğin ritmine kendini kaptıran bazı yaşlılar karşılıklı göbek attı. Etkinliği çok beğendiğini ifade eden Yalçın Saka, "70 yaşındayım. Burayı çok beğendim. Stres attım. Çok güzel evde dura dura sıkılmıştım. Balkondan bakıyorduk hep. Açık hava yeşillik yetti bize. Stresimizi attık kurdumuzu döktük" dedi. Rabia Saka ise,"Biz Erzincanlıyız üç yıldır orada yaşıyoruz. Gezmeye geldik mahsur kaldık. Eşim stres attı. Eşim güzel oynuyor. Çok oynar. Oynamayı seviyor. Evde de oynar" ifadelerini kullandı.

"Bu organizasyon çok güzeldi"

Haftada bir gün dışarı çıktıklarını söyleyen Mehmet Uslu," Geldik burada geziyoruz hanım ile beraber. Evde ayaklarımız uyuştu, biraz ayaklarımız açılsın dedik. Onun için geldik. Burada da tesadüfen oyun havası varmış, kurtlarımızı döktük. Oynadık işte eski havamız yok. Eski havamız olsa daha güzel oynardık. Bu organizasyon güzeldi. Allah razı olsun Belediyeden" dedi.

" Arkadaşlarımla müzik dinliyoruz"

Arkadaşlarıyla birlikte geldiğini söyleyen Ali Boylu," 70 yaşındayım. Çok güzel bir organizasyon. Arkadaşlarla müzik dinliyoruz. Yani başkanımızın böyle bir organizasyon düzenlemesi güzel. Yaşlıların gönlünü almak çok güzel bir şey. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Bağcılar'da sosyal mesafeli sokak konseri

Kaynak: İHA

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