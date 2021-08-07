Gençler sosyal medyayı bırakıp Bağcılar Meydanı'nda spor yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençler sosyal medyayı bırakıp Bağcılar Meydanı'nda spor yaptı

Gençler sosyal medyayı bırakıp Bağcılar Meydanı'nda spor yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bağcılar'da düzenlenen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında her yaştan genç, Bağcılar Meydanı'nda bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bağcılar'da düzenlenen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında her yaştan genç, Bağcılar Meydanı'nda bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik alanında katılımcılar, masa tenisinden duvara tırmanmaya kadar birçok branşta spor yaparak hem eğlenceli hem de faydalı zaman geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Sosyal Medyadan Sosyal meydanlara" projesi kapsamında İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Her yerde spor var" mottosuyla düzenlenen program çerçevesinde Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda dev bir platform kuruldu. Etkinlik alanında masa tenisinden duvar tırmanmaya dövüş sporlarından bilek güreşine kadar herkese hitap eden branşlarda spor yapma imkanı bulunuyor.

Akranlarıyla zaman geçirip sosyalleşiyorlar

Gençler, renkli faaliyetlere çok yoğun ilgi gösterdi. Kimi arkadaşıyla bilek güreşi yaparken kimi de ayak tenisi oynayarak keyifli zaman geçirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bugünde gençleri yalnız bırakmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Hürcan'la birlikte mini turnuvalar, özel etkinlikler ve sahne performanslarının sergilendiği stantları tek tek gezen Çağırıcı, gençlerle de sohbet etti.

Gençlerin cep telefonlarını bırakarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılma şansı yakaladığını söyleyen Çağırıcı, "Sosyal medya bağımlılığını azaltmak adına çok güzel bir program. Yarınımız olan gençlerimiz burada akranlarıyla zaman geçirerek hem sosyalleşecek hem de hayatın içinde aktif olarak yer alacak" dedi.

Yeşilay'ın da destek verdiği proje gün boyunca sürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı' şifa olsun diye deve sidiği içmiş
Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı' şifa olsun diye deve sidiği içmiş
BÜROSU MÜHÜRLENEN 'SOPALI ŞİFACI' OTEL VE ARAÇLARDA BULUŞUYOR
BÜROSU MÜHÜRLENEN 'SOPALI ŞİFACI' OTEL VE ARAÇLARDA BULUŞUYOR
İstanbul dahil 4 ilimizi kül bulutu sardı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmasın
İstanbul dahil 4 ilimizi kül bulutu sardı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmasın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Muslera Burak Elmas Rıza Çalımbay Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençler sosyal medyayı bırakıp Bağcılar Meydanı'nda spor yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 14:57:51. #1.14#

title